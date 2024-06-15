Urti nella folla

SOLUZIONE: SPINTE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Urti nella folla" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Urti nella folla". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Spinte? Quando ci troviamo in mezzo a molte persone, a volte ci si scontra involontariamente con altri. Questi contatti improvvisi e indesiderati sono spesso causati dal movimento caotico e dalla vicinanza. Sono piccoli impatti che si avvertono mentre si attraversa un luogo affollato. Sono eventi frequenti in situazioni di grande aggregazione e possono essere fastidiosi o scomodi, ma fanno parte della convivenza in ambienti affollati.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Urti nella folla" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Urti nella folla" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Spinte:

S Savona P Padova I Imola N Napoli T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Urti nella folla" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

