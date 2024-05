La Soluzione ♚ Tratto dell intestino La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : ILEO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Tratto dell intestino. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Tratto dell intestino: l'intestino è distinto in due parti principali, intestino tenue e intestino crasso. lo stesso argomento in dettaglio: intestino tenue. l'intestino tenue... Nell'anatomia dell'apparato digerente l'ileo (lat. ileum) è la parte finale dell'intestino tenue, preceduto da duodeno e digiuno. È separato dal cieco dalla valvola ileocecale. Nell'uomo misura dai 2 ai 4 metri, diametro compreso tra i 2 e 3 cm ed il suo pH è generalmente compreso tra 7 ed 8. La sua funzione principale è quella di assorbire la vitamina B12, gli acidi della bile ed eventuali prodotti non assorbiti dal digiuno. Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su ileo

