La Soluzione ♚ Può essere di fiberglass La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SCAFO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Può essere di fiberglass. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Puo essere di fiberglass: In viral and eukaryotic rna(poly(u)-cellulose columns-poly(u) filters-fiberglass-hela cells-bacteriophage t4). proc. natl. acad. sci. usa 69 (1972) 417–421... Lo scafo è la struttura di un'imbarcazione alla quale è affidato il galleggiamento. Questo si presenta come un solido la cui dimensione longitudinale è decisamente preponderante rispetto alle altre. La larghezza è in genere massima nella zona centrale e diminuisce quindi alle estremità.

Altre Definizioni con scafo; essere; fiberglass;