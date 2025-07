Il corpo di un imbarcazione nei cruciverba: la soluzione è Scafo

SCAFO

Curiosità e Significato... La parola Scafo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Scafo.

Perché la soluzione è Scafo? Il termine scafo si riferisce alla struttura principale di un'imbarcazione, ovvero la sua carena o corpo. È la parte che galleggia sull'acqua e sostiene tutto il resto del mezzo. In parole semplici, è come lo scheletro di una nave, fondamentale per la stabilità e il movimento in acqua. Conoscere lo scafo aiuta a capire meglio il funzionamento di ogni imbarcazione.

Hai trovato la definizione "Il corpo di un imbarcazione" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

C Como

A Ancona

F Firenze

O Otranto

