La Soluzione ♚ Si levano per augurio La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CALICI .

Curiosità su Si levano per augurio: Tradizione si è ormai diffusa in gran parte del veneto); è usanza inoltre che i bambini della città lagunare intonino un canto d'augurio casa per casa e negozio... Libiamo ne' lieti calici è un celebre episodio in tempo di valzer del primo atto de La Traviata di Giuseppe Verdi (scena II), il cui libretto fu scritto da Francesco Maria Piave. È intonato dai personaggi di Violetta (soprano), Alfredo (tenore) e dal coro imbottito di seconde parti (Flora, Gastone, il Barone, il Dottore, il Marchese). I primi a cantarla sono stati Fanny Salvini Donatelli e Lodovico Graziani nel 1853 seguiti da Maria Spezia Aldighieri e Francesco Landi nel 1854 diretti dal compositore nella rappresentazione che ne ha determinato il successo. Altre celebri coppie sono state Marcella Sembrich ed Enrico Caruso, Nellie Melba e ...

