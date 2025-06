Si levano dalle culle nei cruciverba: la soluzione è Vagiti

VAGITI

Curiosità e Significato di "Vagiti"

Hai risolto il cruciverba con Vagiti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Vagiti.

Perché la soluzione è Vagiti? Vagiti è il termine che descrive i primi suoni emessi dai neonati, spesso caratterizzati da pianti o lamenti. Questi suoni sono una forma primitiva di comunicazione, attraverso cui i bambini esprimono bisogni come fame, disagio o desiderio di attenzioni. In un certo senso, i vagiti rappresentano il primo passo nella comunicazione tra il neonato e il mondo esterno, un modo per farsi notare e instaurare un legame con le figure di riferimento.

