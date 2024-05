La Soluzione ♚ Fiume che bagna New York La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : HUDSON . Ecco la soluzione verificata per la definizione Fiume che bagna New York. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Fiume che bagna new york: Del suo estuario atlantico, nel new jersey, sul cui lato occidentale si affaccia: mentre bagna la città di new york, infatti, separa due suoi borough... L'Hudson è un fiume di 507 km degli Stati Uniti d'America, che scorre quasi interamente nello stato di New York e, per un brevissimo tratto del suo estuario atlantico, nel New Jersey, sul cui lato occidentale si affaccia: mentre bagna la città di New York, infatti, separa due suoi borough, il Bronx e Manhattan, dalle contee del New Jersey di Bergen, Hudson, Union e Middlesex. Grazie a un sistema di canalizzazioni, può mettere in comunicazione il lago Ontario, che bagna il nord dello stato di New York, con l'oceano Atlantico ed è quindi una via strategica di trasporto per imbarcazioni cargo di medio tonnellaggio; è inoltre sottopassato ...

