: BEAN

Curiosità su Un fagiolo a york: Mangiano fagioli è un film del 1973 diretto da e.b. clucher. new york, anni trenta. charlie smith è un wrestler mascherato, mentre sonny è un ex venditore... Sean Bean, nato Shaun Mark Bean (Sheffield, 17 aprile 1959), è un attore britannico. Bean ha preso parte a numerose serie televisive ed ha anche lavorato come doppiatore di videogiochi. Noto per la sua versatilità, ha interpretato una vasta gamma di ruoli: il pericoloso terrorista Sean Miller in Giochi di potere, il mercenario dilettante Spence in Ronin, il magnate Ian Howe nel film Il mistero dei Templari - National Treasure e il maligno capo di una banda di rapinatori Patrick Koster in Don't Say a Word. I suoi ruoli più conosciuti sono il cattivo Alec Trevelyan in GoldenEye, film della serie di James Bond, Boromir, nella trilogia de Il ...

