Il fiume di New York

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il fiume di New York' è 'Hudson'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: HUDSON

Perché la soluzione è Hudson? Il fiume di New York, noto come Hudson, rappresenta uno dei corsi d'acqua più importanti della regione. Situato nella parte orientale dello stato, attraversa paesaggi diversificati, offrendo scenari pittoreschi e un ruolo fondamentale nel trasporto e nello sviluppo urbano. La sua lunghezza e la sua storia sono strettamente legate alla crescita della città, influenzando sia l'economia che la cultura locale. La presenza del Hudson ha plasmato il volto di New York, rendendolo un simbolo della sua identità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il fiume di New York". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Il fiume di New York nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Hudson

Se la definizione "Il fiume di New York" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il fiume di New York" conferma che la soluzione 'Hudson' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Hudson

H Hotel U Udine D Domodossola S Savona O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il fiume di New York" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Hudson' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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