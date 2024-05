La Soluzione ♚ Bagna anche Lione La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAONA . Ecco la soluzione verificata per la definizione Bagna anche Lione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Bagna anche lione: A nozeroy, e si getta nel rodano a 40 km da lione. ha dato il nome al dipartimento francese di ain. bagna due dipartimenti per un totale di 66 comuni... La Saona o Sona (in francese Saône, pron. /son/, in arpitano Sona) è un importante fiume dell'est della Francia, principale affluente di destra del Rodano.

