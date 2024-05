La Soluzione ♚ Il fiume di Alba La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TANARO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il fiume di Alba. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il fiume di alba: A circa 50 km a sud-est di torino e altrettanti a nord-est di cuneo, alba sorge, per gran parte, sulla riva destra del fiume tànaro, su una vasta conca... Il Tànaro (Tana in brigasco, Tòn-no in ormeasco, Tânar, Tan o Tani in piemontese, Tànau, Tànaru, o Tànau in ligure, Tànnôu in genovese) è il secondo fiume per lunghezza del Piemonte dopo il Po, del quale è anche principale affluente di destra. È uno dei maggiori fiumi d'Italia: sesto per lunghezza (276 o 290 km) dopo Po, Adige, Tevere, Adda e Oglio, e quarto per ampiezza del bacino idrografico (8.175 km²) dopo Po, Tevere e Adige. Possedendo la più lunga asta fluviale d'Italia, la quale misura oltre 700 km tra la sorgente del torrente Negrone (ramo sorgentizio del Tanaro) e la foce del fiume Po nell'Adriatico, il Tanaro andrebbe ...

Altre Definizioni con tanaro; fiume; alba;