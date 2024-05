La Soluzione ♚ L Aiace che rapisce Cassandra La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : OILEO . Ecco la soluzione verificata per la definizione L Aiace che rapisce Cassandra. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su L aiace che rapisce cassandra: Da igino fabulae 81 come antiloco, ascalafo, aiace di oileo, anfimaco, anceo, blaniro, agapenore, aiace telamonio, clizio, cianeo, menelao, patroclo,... Aiace (in greco antico: a, Àias), detto Aiace d’Oileo o Aiace di Locride, per distinguerlo dal suo omonimo Aiace Telamonio, è un personaggio della mitologia greca. Fu un principe della Locride che partecipò alla guerra di Troia. Era famoso in tutta la Grecia per le abilità nel tiro con l'arco e nella corsa ma anche per la sua rozzezza ed arroganza.

