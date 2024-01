La definizione e la soluzione di: Il padre di un Aiace. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: il patronimico "telamonio" (ovvero figlio di telamone) o anche "aiace il maggiore". figlio di telamone e di peribea, sposò tecmessa che lo rese padre...

Aiace (in greco antico: a, Àias), detto Aiace d’Oileo o Aiace di Locride, per distinguerlo dal suo omonimo Aiace Telamonio, è un personaggio della mitologia greca. Fu un principe della Locride che partecipò alla guerra di Troia.

Era famoso in tutta la Grecia per le abilità nel tiro con l'arco e nella corsa ma anche per la sua rozzezza ed arroganza.