Un Aiace tra gli eroi all assedio di Troia

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Un Aiace tra gli eroi all assedio di Troia. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TELAMONIO

Curiosità su Un aiace tra gli eroi all assedio di troia: Nel 1462 a troia di puglia, vedi battaglia di troia. nella mitologia greca, la guerra di troia fu una sanguinosa guerra combattuta tra gli achei e la... Aiace (in greco antico: a, Áias) è un personaggio della mitologia greca. È uno dei protagonisti dell'Iliade di Omero e del Ciclo epico, cioè quel gruppo di poemi che narrano le vicende della Guerra di Troia e quelle collegate a questo conflitto. Per distinguerlo dal suo omonimo Aiace d'Oileo, viene chiamato con il patronimico "Telamonio" (ovvero figlio di Telamone) o anche "Aiace il Maggiore".

