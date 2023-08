Il più noto tra i due Aiace dell epica greca - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il più noto tra i due Aiace dell epica greca. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 9 lettere : TELAMONIO

Significato/Curiosita : Il piu noto tra i due aiace dell epica greca

E dell'odissea, i due massimi poemi epici della letteratura greca. nell'antichità gli furono attribuite anche altre opere, tra cui il poemetto giocoso... Viene chiamato con il patronimico "telamonio" (ovvero figlio di telamone) o anche "aiace il maggiore". figlio di telamone e di peribea, sposò tecmessa che... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

