La Soluzione ♚ Non avere la coscienza tranquilla e sospettare sempre di tutto sapendo di essere in colpa modo di dire La soluzione di 19 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : AVERE LA CODA DI PAGLIA .

Avere la coda di paglia è un modo di dire che significa non avere la coscienza tranquilla ed avere paura di essere scoperti.

