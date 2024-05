La Soluzione ♚ Cade per colpa della palla da bowling La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BIRILLO . Ecco la soluzione verificata per la definizione Cade per colpa della palla da bowling. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Cade per colpa della palla da bowling: Convinto che stia nascondendo qualcosa. quando il sergente lascia la sala da bowling, dexter cerca di eliminare un sacerdote voodoo cieco che finge di applicare... Un birillo è un oggetto utilizzato in giochi e sport, quali il bowling e il biliardo; è di forma oblunga, più largo alla base e che si restringe verso la cima (similmente a una bottiglia). Nei giochi in cui è usato, è solitamente destinato ad essere usato come bersaglio da parte di una biglia o di una palla.

Altre Definizioni con birillo; cade; colpa; palla; bowling;