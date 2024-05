La Soluzione ♚ Partecipare in modo impegnato La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MILITARE . Ecco la soluzione verificata per la definizione Partecipare in modo impegnato. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Partecipare in modo impegnato: Nazionali immediatamente dopo quelle aventi diritto a partecipare alla champions league. dal 1999, in seguito all'abolizione della coppa delle coppe, ha... Il termine militare indica genericamente tutto ciò che è relativo alle forze armate o per estensione l'esercito effettivo di uno stato, o con eventi bellici condotti da eserciti organizzati. Il termine deriva dal latino miles, che significa «soldato».

