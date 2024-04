La Soluzione ♚ Uno stato di tranquilla ordinarietà La definizione e la soluzione di 16 lettere: Uno stato di tranquilla ordinarietà. AUREA MEDIOCRITAS Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Uno stato di tranquilla ordinarieta: Aurea mediocritas ovvero "aurea moderazione" o "aurea via di mezzo" è una locuzione latina tratta dal poeta Orazio (Odi 2, 10, 5). Nella lingua latina il termine mediocritas non ha il valore dispregiativo che ha in italiano la parola "mediocrità", ma significa piuttosto "stare in una posizione intermedia" tra l'ottimo e il pessimo, tra il massimo e il minimo, ed esalta il rifiuto di ogni tipo di eccesso, invitando a rispettare il "giusto mezzo".La mediocritas è definita dal poeta "aurea", ovvero la migliore condizione che si possa immaginare, così come l'oro è il più apprezzabile dei metalli. Questa concezione esistenziale si ispira alla ... Altre Definizioni con aurea mediocritas; stato; tranquilla; ordinarietà; Atteggiamento lontano da ogni eccesso per Orazio; Il confine di uno Stato; Uno Stato con l Everest; È stato principe; Cerca altre soluzioni cruciverba

AUREA MEDIOCRITAS

Lae verificata di 16 lettere per risolvere 'Uno stato di tranquilla ordinarietà' è.