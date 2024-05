La Soluzione ♚ Un tratto dell intestino crasso La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : COLON . Ecco la soluzione verificata per la definizione Un tratto dell intestino crasso. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Un tratto dell intestino crasso: Non sostituiscono il parere medico: leggi le avvertenze. l'intestino crasso o grande intestino (lat. intestinum crassum) è la seconda e ultima parte del... Il colon (lat. colon) è il tratto terminale dell'apparato digerente per molti vertebrati. Più corto e con diametri maggiori rispetto all'intestino tenue, il colon se ne differenzia per la presenza delle haustra e delle tenie, tre fasci muscolari longitudinali che lo percorrono. Diversamente dall'intestino tenue, il colon non assolve un ruolo fondamentale nell'assorbimento dei nutrienti, ma si occupa dell'assorbimento di acqua, sale e di sintetizzare, grazie al microbiota umano qui presente, alcune vitamine liposolubili essenziali, a partire dalle sostanze di scarto, prima che siano eliminate dall'organismo. Nei mammiferi, il colon si ...

