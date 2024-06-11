La repubblica con Damasco

Sara Verdi | 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'La repubblica con Damasco' è 'Siria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SIRIA

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Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: La repubblica con Damasco
  • Risposta: SIRIA
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: S____
  • Inizia con: S
  • Finisce con: A
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La repubblica con Damasco nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Siria

Per risolvere la definizione "La repubblica con Damasco", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Siria'.

Le 5 lettere della soluzione

S Savona
I Imola
R Roma
I Imola
A Ancona

La soluzione 'Siria' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "La repubblica con Damasco". La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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