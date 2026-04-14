Nativi della più antica repubblica
La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Nativi della più antica repubblica' è 'Sammarinesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SAMMARINESI
Perché la soluzione è Sammarinesi? I Sammarinesi sono le persone che provengono dalla più antica repubblica del mondo, situata nella regione dell’Emilia-Romagna. Questa comunità ha mantenuto nel corso dei secoli le proprie tradizioni, un sistema di governo e una cultura distintiva, resistendo alle influenze esterne e preservando un’identità forte. La loro storia risale a tempi antichissimi, rendendoli tra le popolazioni più longeve in termini di continuità storica e politica. La loro presenza rappresenta un esempio di continuità e di radicamento nel territorio.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Nativi della più antica repubblica". La risposta di 11 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Angelo Caputo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.
Nativi della più antica repubblica nei cruciverba: la soluzione di 11 lettere è Sammarinesi
La definizione "Nativi della più antica repubblica" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Nativi della più antica repubblica" conferma che la soluzione 'Sammarinesi' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 11 lettere della soluzione Sammarinesi
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Nativi della più antica repubblica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Sammarinesi' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.
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