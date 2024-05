La Soluzione ♚ Oggi si chiama friulano La soluzione di 5 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : TOCAI . Ecco la soluzione verificata per la definizione Oggi si chiama friulano. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Oggi si chiama friulano: Casarsa della delizia (cjasarse in friulano standard, cjasarsa in variante locale) è un comune italiano di 8 195 abitanti nel friuli-venezia giulia. il... Il Tocai friulano è un vitigno a bacca bianca, largamente coltivato in Friuli-Venezia Giulia e in Slovenia nella Goriška Brda ZGP, Kras ZGP e Vipavska dolina ZGP. Fino al 2007 era denominato Tocai.

