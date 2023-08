Nel lotto oggi si chiama estratto semplice - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Nel lotto oggi si chiama estratto semplice. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : AMBATA

Significato/Curiosita : Nel lotto oggi si chiama estratto semplice

Nell'albania settentrionale. dal 1331 al 1355, l'impero serbo lottò contro l'albania. nel 1367, diversi sovrani albanesi fondarono il despotato di arta... Ruote. si può scommettere su una ruota, su più ruote o su tutte le ruote: ambata, o "estratto semplice", ovvero un solo numero (l'ordine di estrazione non... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Nel lotto oggi si chiama estratto semplice : lotto; oggi; chiama; estratto; semplice; Tessere una trama o un complotto ; La più difficile combinazione al lotto ; Si punta al lotto ; Il pubblico in salotto ; Un isolotto con la laguna; Poggi ano sulle traversine; Sono uguali negli alloggi ; Vi poggi ano sopra le rotaie; Recipienti per la pioggi a; oggi ma domani; Film del 1978 con Bud Spencer: Lo chiama vano; chiama ta accusa di un imputato verso un terzo; I serpenti chiama ti anche colubri di Esculapio; Così era chiama ta la regina spagnola moglie di Alfonso XIII; Manoscritti liturgici che richiama no la prima parola di un canto pasquale; Tirato fuori estratto ; Un dolcificante alimentare estratto dalle betulle; estratto Conto; Lo è il petrolio appena estratto ; L estratto strappato... da un discorso; Piccolo sollazzo semplice balocco; Preposizione semplice che vale in mezzo; Sesta settima e ottava proposizione semplice ; Una macchina semplice ; Cantautore italiano di Adesso e Essere semplice ;

Cerca altre Definizioni