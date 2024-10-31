Il vino detto Friulano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Il vino detto Friulano' è 'Tocai'.

SOLUZIONE: TOCAI

Perché la soluzione è Tocai? Il Tocai è un vino bianco originario del Friuli Venezia Giulia, noto per il suo sapore fresco e fruttato. Proveniente da uve autoctone, rappresenta una delle varietà più apprezzate della regione. La sua storia affonda radici nelle tradizioni locali, e viene spesso abbinato a piatti della cucina friulana. Un simbolo dell’identità enologica del territorio, il Tocai incarna la qualità e l’autenticità di questa zona vinicola.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il vino detto Friulano" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il vino detto Friulano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

La soluzione associata alla definizione "Il vino detto Friulano" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il vino detto Friulano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Tocai:

T Torino O Otranto C Como A Ancona I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il vino detto Friulano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

