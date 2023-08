Oggi si chiama Iran - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Oggi si chiama Iran. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : PERSIA

Significato/Curiosita : Oggi si chiama iran

53 l'iran (in persiano: , [i'rn]), ufficialmente repubblica islamica dell'iran (in persiano: , jomhuri-ye eslami-ye iran) è uno... Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi persia (disambigua). questa voce o sezione sull'argomento storia è priva o carente di note e... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 4 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Oggi si chiama Iran : oggi; chiama; iran; Giove le si presentò trasformato in pioggi a d oro; Erosione: è provocata da vento pioggi a ecc; Lo Tse-tung che ebbe l appoggi o di Zhou Enlai; La Persia di oggi ; Foto 6 Una gita a 4766 Foggi a|; Appellativo con cui veniva chiama to Gesù; Altro modo di chiama re la marconiterapia; Quello di Como è chiama to anche Lario; Cosi si chiama l oggetto che si presta; Richiama va a Bologna numerosi appassionati di automobilismo; Ribellatesi ai tiran ni; Si ammiran o nel corso dei défilé dei grandi stilisti; Lavorano giran do; Esame per aspiran ti divi; Le giran o i regatanti;

Cerca altre Definizioni