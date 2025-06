L ottimo vino oggi detto Friulano nei cruciverba: la soluzione è Tocai

Home / Soluzioni Cruciverba / L ottimo vino oggi detto Friulano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'L ottimo vino oggi detto Friulano' è 'Tocai'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TOCAI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Tocai? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Tocai.

Perché la soluzione è Tocai? Tocai è un termine che si riferisce a un famoso vino friulano, noto per la sua qualità e freschezza. Originariamente associato a un vitigno autoctono, il nome ha subito variazioni legali e culturali nel tempo, ma rimane simbolo di eccellenza nel panorama vinicolo italiano. Oggi, “Tocai” rappresenta un’eccellenza enologica regionale, amata da intenditori e appassionati di buon vino.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Il vino oggi detto FriulanoIl vino bianco oggi detto FriulanoIl vino che oggi è detto FriulanoIl vino detto FriulanoIl materiale oggi proibito detto anche fibrocemento

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "L ottimo vino oggi detto Friulano"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

T Torino

O Otranto

C Como

A Ancona

I Imola

T O L E N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ELTON" ELTON

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.