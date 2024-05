La Soluzione ♚ Vi si parla il portoghese

: BRASILE

Curiosità su Vi si parla il portoghese: Pronuncia e vocabolario) in base a quale varietà di portoghese si parla (e.g. portoghese brasiliano vs portoghese africano). un estratto da i lusiadi (os lusíadas)... Il Brasile Brasil, ufficialmente Repubblica Federale del Brasile (in portoghese República Federativa do Brasil), è uno Stato sovrano dell'America meridionale. Con una superficie di 8515514 km² è per estensione il primo Paese del Sudamerica, il terzo delle Americhe, dietro solo a Canada e Stati Uniti e il quinto del mondo. Si affaccia sull'oceano Atlantico a est con circa 7600 km di costa e confina a nord con il dipartimento francese d'oltremare della Guyana francese, il Suriname, la Guyana e il Venezuela, a nord-ovest con la Colombia, a ovest con il Perù e la Bolivia, a sud-ovest con il Paraguay e l'Argentina, e a sud con l'Uruguay (confina ...

