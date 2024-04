La Soluzione ♚ Vi si parla l amarico La definizione e la soluzione di 7 lettere: Vi si parla l amarico. ETIOPIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Vi si parla l amarico: L'Etiopia (AFI: /eti.'pja/; in amarico: , Ityoya ), ufficialmente denominata Repubblica Federale Democratica d'Etiopia ( , ye-Ityoya Federalawi Dimokrasiyawi Ripeblik ), è uno Stato dell'Africa orientale situato nel Corno d'Africa, con una popolazione di circa 121,4 milioni di abitanti e con capitale Addis Abeba. Confina a nord con l'Eritrea, a nordest con il Gibuti e il territorio conteso del Somaliland, a est con la Somalia, a ovest con il Sudan e il Sudan del Sud e a sud con il Kenya. Il più popoloso stato senza sbocco al mare al mondo, occupa una superficie totale di più di 1100000 km², ma con una ... Nome proprio Significato e Curiosità su: L'Etiopia (AFI: /eti.'pja/; in amarico: , Ityoya ), ufficialmente denominata Repubblica Federale Democratica d'Etiopia ( , ye-Ityoya Federalawi Dimokrasiyawi Ripeblik ), è uno Stato dell'Africa orientale situato nel Corno d'Africa, con una popolazione di circa 121,4 milioni di abitanti e con capitale Addis Abeba. Confina a nord con l'Eritrea, a nordest con il Gibuti e il territorio conteso del Somaliland, a est con la Somalia, a ovest con il Sudan e il Sudan del Sud e a sud con il Kenya. Il più popoloso stato senza sbocco al mare al mondo, occupa una superficie totale di più di 1100000 km², ma con una ... Etiopia ( approfondimento) (toponimo) (geografia) stato dell'Africa orientale, che confina con il Sudan, il Sudan del Sud, il Kenya, la Somalia, il Gibuti e l'Eritrea, e la cui capitale è Addis Ababa duecentomila anni fa "Homo sapiens" ha iniziato, da una piccola valle dell'odierna Etiopia, il viaggio che lo ha portato a colonizzare l'intero pianeta Etimologia / Derivazione Deriva da etiope dal latino Aethiops a sua volta dal greco antico ovvero "dal volto bruciato" da a bruciare e volto Iperonimi Africa Altre Definizioni con etiopia; parla; amarico; Lo Stato con Addis Abeba; Lo rompe chi parla; È difficile se non si parla la stessa lingua; Lo si parla a Smirne; Parla l amarico; Cerca altre soluzioni cruciverba

