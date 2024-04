La Soluzione ♚ Vi si parla il quechua La definizione e la soluzione di 4 lettere: Vi si parla il quechua. PERÙ Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Significato e Curiosità su Vi si parla il quechua: Ecuador (disambigua). coordinate: 1°s 78°w / 1°s 78°w-1; -78 l'ecuador (in quechua ikwayur; in shuar ekuatur; pronuncia in spagnolo: [ekwa'ðo], in italiano:... Il Perù, ufficialmente Repubblica del Perù (in spagnolo República del Perú, in quechua: Piruw Ripuwlika, in aymara: Piruw Suyu), è uno Stato dell'America meridionale. Confina a nord con l'Ecuador, a nord-est con la Colombia, a est con il Brasile, a sud-est con la Bolivia, a sud con il Cile e a ovest con l'oceano Pacifico. Il Perù è un paese megadiverso, con habitat che variano dalle pianure aride della costa del Pacifico alle vette delle Ande ... Altre Definizioni con perù; parla; quechua; L impero degli Incas; Lo Stato di maggior valore; Vi parla l intervistato; Si parla in Libia; Si parla a Reykjavík;

La risposta a Vi si parla il quechua

PERÙ

P

E

R

Ù

Lae verificata di 4 lettere per risolvere 'Vi si parla il quechua' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.