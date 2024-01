La definizione e la soluzione di: Vi si parla lo swahili. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Lingue; chi parla swahili ("i swahili, la gente swahili") viene detto mswahili (al plurale waswahili); e analogamente uswahili è la cultura swahili, o la regione...

Il Kenya ( AFI : /'knja/), ufficialmente Repubblica del Kenya (in swahili Jamuhuri ya Kenya; in inglese Republic of Kenya), è uno Stato dell'Africa orientale, confinante a nord con Etiopia e Sudan del Sud, a sud con la Tanzania, a ovest con l'Uganda, a nord-est con la Somalia e bagnato ad est dall'oceano Indiano. Nairobi ne è la capitale e la città più grande.

Italiano

Aggettivo

keniota f sing

che è attinente al Kenia

Aggettivo

keniota f sing

originario o residente in Kenia





Sillabazione

ke | niò | ta

Pronuncia

IPA: /ke'njta/

Etimologia / Derivazione

deriva da Kenia