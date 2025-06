Vi scorre il Rio delle Amazzoni nei cruciverba: la soluzione è Brasile

BRASILE

Curiosità e Significato di "Brasile"

Perché la soluzione è Brasile? Il Brasile è il paese che ospita la maggior parte del Rio delle Amazzoni, uno dei fiumi più lunghi e importanti del mondo. Questa vasta area è nota per la sua incredibile biodiversità e le foreste pluviali, che sono cruciali per il clima globale. Visitare il Brasile significa immergersi in un ecosistema unico, ricco di flora e fauna straordinarie.

Come si scrive la soluzione Brasile

