La località regno di Brigitte Bardot

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : SAINT TROPEZ

Curiosità su La localita regno di brigitte bardot: Nel 1969. originalmente registrato da gainsbourg assieme all'attrice brigitte bardot nell'autunno del 1967, versione tuttavia pubblicata solamente nel 1986... Saint-Tropez, in italiano anche San Torpè (in occitano: Sant Tropetz) è un comune francese di 4.986 abitanti situato nel dipartimento del Varo della regione della Provenza-Alpi-Costa Azzurra. Per secoli semplice villaggio di pescatori, sul finire degli anni cinquanta del XX secolo, grazie al film Piace a troppi, si è trasformata in una delle località turistiche più note ed esclusive della Costa Azzurra.

