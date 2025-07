Sposò Brigitte Bardot e Jane Fonda nei cruciverba: la soluzione è Vadim

Home / Soluzioni Cruciverba / Sposò Brigitte Bardot e Jane Fonda

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Sposò Brigitte Bardot e Jane Fonda' è 'Vadim'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VADIM

Curiosità e Significato di Vadim

La soluzione Vadim di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Vadim per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Vadim? VADIM è il cognome del famoso regista e fotografo francese Roger Vadim, noto per aver sposato attrici come Brigitte Bardot e Jane Fonda. La sua influenza nel cinema e nella moda ha lasciato un segno indelebile, contribuendo a definire l'immagine della femme fatale degli anni '50 e '60. Conosciuto per il suo stile innovativo, Vadim è una figura chiave nella storia del cinema mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fu marito della Bardot e di Jane FondaEnrico VIII la sposò dopo Jane SeymourLa località resa celebre da Brigitte BardotLa località regno di Brigitte BardotL eroe troiano che sbarcò nel Lazio e sposò Lavinia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vadim

Stai cercando la risposta alla definizione "Sposò Brigitte Bardot e Jane Fonda"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

V Venezia

A Ancona

D Domodossola

I Imola

M Milano

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A O R M N C I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACRONIMO" ACRONIMO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.