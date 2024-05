La Soluzione ♚ Insetto sanguinario

: PULCE - ZANZARA

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Insetto sanguinario: Originale: clancy brown doppiatore italiano: claudio moneta il lupo sanguinario è l'antagonista principale della serie animata le avventure del gatto... I sifonatteri (Siphonaptera) o afanitteri (Aphaniptera), noti comunemente come pulci, sono un ordine di insetti privi di ali. Le pulci sono parassiti esterni ematofagi: si nutrono del sangue di mammiferi e uccelli . In passato si è a lungo ritenuto che le pulci si fossero evolute dai ditteri. È grazie alla loro discendenza che gli esemplari di questo ordine si trovano nella sottoclasse tassonomica degli Pterigoti pur essendo sprovvisti di ali. Tuttavia, elementi morfologici e genetici indicano che le pulci siano discendenti dei mecotteri della famiglia dei boreidi; di conseguenza, potrebbero essere riclassificate in futuro come sottordine ...

Altre Definizioni con pulce; insetto; sanguinario;