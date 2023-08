Insetto che danneggia le radici delle piante - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Insetto che danneggia le radici delle piante. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 11 lettere : GRILLOTALPA

Significato/Curiosita : Insetto che danneggia le radici delle piante

Yuca, è una pianta della famiglia delle euforbiacee originaria del sudamerica. è un arbusto perenne che viene coltivato per le sue radici tuberizzate... Il grillotalpa (anche femminile, "la grillotalpa"; gryllotalpa gryllotalpa linnaeus, 1758) è un insetto ortottero della famiglia dei grillotalpidi. il... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 24 agosto 2023

