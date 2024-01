La definizione e la soluzione di: Lo stridere di un insetto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: Degno dell'uomo, e di una disperazione magnanima, il ridere dei mali comuni; che il mettermene a sospirare, lagrimare e stridere insieme cogli altri...

I suoni, nel linguaggio dei fumetti, sono una parte importante della narrazione e sono resi graficamente, nelle varie vignette, attraverso l'onomatopea, cioè quel procedimento di formazione delle parole che ricorre ad una imitazione diretta del suono o rumore da rappresentare. Anche i versi emessi da animali o persone sono rappresentati con lo stesso metodo, spesso all'interno delle nuvolette. Lo scopo delle onomatopee è di aumentare la partecipazione del lettore con l'atmosfera e il dinamismo della rappresentazione.

Nei fumetti, la maggior parte delle onomatopee sono state esportate dalla lingua inglese e sono così diffuse da essersi affermate anche nel linguaggio comune, anche al di fuori del mondo anglosassone.

Nei fumetti vengono definite con lo stesso termine, "onomatopee", due diversi concetti linguistici: l'onomatopea in senso stretto, ossia un fonema nato come traduzione fonetica di un suono (per esempio il "cri-cri" del grillo) e la "parola onomatopeica", ossia una parola autonoma derivata nel corso del tempo da quel suono (per esempio la parola "frinire", derivata dal suono dello stesso insetto). In lingua inglese nella maggior parte dei casi i due concetti coincidono e il lettore anglosassone riesce, in modo maggiormente immediato, a ricollegare l'onomatopea usata nella vignetta dei fumetti con l'azione corrispondente al suono; è questo il caso di Bang (to bang significa "sparare") oppure Ring (to ring significa "squillare").

Italiano

Verbo

Intransitivo

frinire (vai alla coniugazione) )

produrre il suono paragonabile a un intenso stridio caratteristico della cicala, insetto i cui esemplari maschi sono provvisti di un apparato stridulatore costituito da particolari lamine (timballi) la cui vibrazione, amplificata da camere d'aria, funge da richiamo sessuale per le femmine; per somiglianza, frinire è riferito anche al verso del grillo, in particolare il Gryllus campestris, grillo campestre o canterino

Sillabazione

fri | nì | re

Pronuncia

IPA: /fri'nire/

Etimologia / Derivazione

dalla voce onomatopeica latina fritinnire "cinguettare, frinire"

