La Soluzione ♚ Gettare acqua sul fuoco

: SPEGNERE

La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Gettare acqua sul fuoco: Bocca e gettandola nel fuoco, l'aquila sbattendo le ali per attizzare l'incendio; una volpe invece cercò di gettare acqua sul fuoco, intingendo la coda nel... Non lo spegnere è un singolo del rapper italiano Guè, pubblicato il 3 giugno 2011 come primo estratto dal primo album in studio Il ragazzo d'oro. Il brano ha visto la partecipazione del rapper Entics.

Altre Definizioni con spegnere; gettare; acqua; fuoco;