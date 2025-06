Premere il tasto off nei cruciverba: la soluzione è Spegnere

SPEGNERE

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Spegnere più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Spegnere.

Perché la soluzione è Spegnere? Spegner significa spegnere un dispositivo elettronico, come un computer o una TV, interrompendo l'alimentazione e fermando il funzionamento. È l'azione di premere il tasto off per mettere in pausa o spegnere completamente un apparecchio. Questa operazione è fondamentale per risparmiare energia e garantire la sicurezza dei dispositivi quando non sono in uso. In breve, spegnere è il modo più semplice per disattivare un apparecchio elettronico.

