Il mister più divertente

: Noto per la sua versatilità, ha interpretato una vasta gamma di ruoli: il pericoloso terrorista Sean Miller in Giochi di potere, il mercenario dilettante Spence in Ronin, il magnate Ian Howe nel film Il mistero dei Templari - National Treasure e il maligno capo di una banda di rapinatori Patrick Koster in Don't Say a Word. Sean Bean, nato Shaun Mark Bean (Sheffield, 17 aprile 1959), è un attore britannico. Bean ha preso parte a numerose serie televisive ed ha anche lavorato come doppiatore di videogiochi.

Inglese: Sostantivo: bean (pl.: beans) . fagiolo. (araldica)