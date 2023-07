Dà nome al Village di New York - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dà nome al Village di New York. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : GREENWICH

Significato/Curiosità : Dà nome al Village di New York

Il Village di New York, comunemente noto come Greenwich Village o semplicemente "the Village," è uno dei quartieri più iconici e vivaci della metropoli americana. Situato nella parte bassa di Manhattan, Greenwich Village è celebre per la sua atmosfera bohémienne, la vivace scena culturale e l'architettura storica. Conosciuto per essere stato il fulcro del movimento di contro-cultura negli anni '60, il Village ha attratto artisti, musicisti, scrittori e intellettuali, contribuendo a plasmare l'identità artistica di New York. Il quartiere vanta strade alberate, caffè accoglienti, negozi indipendenti e una vasta gamma di ristoranti etnici. Greenwich Village è una miscela affascinante di storia, creatività e spirito ribelle, incantando residenti e visitatori di tutto il mondo.

