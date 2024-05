La Soluzione ♚ Il buffo personaggio impersonato da Rowan Atkinson La soluzione di 6 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : MR BEAN . Ecco la soluzione verificata per la definizione Il buffo personaggio impersonato da Rowan Atkinson. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Ecco laper la definizione. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. Copia

Curiosità su Il buffo personaggio impersonato da rowan atkinson: Ideata e impersonata dall'attore britannico rowan atkinson. dopo aver debuttato in platee e palcoscenici di molti cabaret inglesi, atkinson diviene protagonista... Mr. Bean (Enfield, 15 settembre 1956) è un personaggio immaginario interpretato dall'attore britannico Rowan Atkinson, creato dallo stesso Atkinson insieme a Richard Curtis e Robin Driscoll. Nato come personaggio cabarettistico degli anni ottanta, Mr. Bean diviene in seguito protagonista di una serie televisiva omonima (1990-1995) trasmessa in oltre 200 paesi, di una serie televisiva animata (2002-2019) e di due film, Mr. Bean - L'ultima catastrofe (1997) e Mr. Bean's Holiday (2007).

