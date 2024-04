La Soluzione ♚ A Washington è Bianca

La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CASA

Curiosità su A washington e bianca: Significati, vedi casa bianca (disambigua). la casa bianca (in inglese: white house) è la residenza ufficiale del presidente degli stati uniti e sede della presidenza... La casa, dal latino "casa", capanna, è un edificio (o parte di esso) utilizzato stabilmente da persone per ripararsi dagli agenti atmosferici. Essa ospita uno o più nuclei familiari e talvolta anche animali domestici. Può anche corrispondere al concetto di unità abitativa coniato dal Movimento Moderno in architettura ed è stato nella storia il primo elemento funzionale.

