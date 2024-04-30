La pianta che dà una polvere insetticida

Home / Soluzioni Cruciverba / La pianta che dà una polvere insetticida

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La pianta che dà una polvere insetticida' è 'Piretro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIRETRO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La pianta che dà una polvere insetticida" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La pianta che dà una polvere insetticida". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Piretro? Il nome si riferisce a una pianta nota per le sue proprietà naturali di repellenza contro gli insetti. Questa pianta produce una polvere utilizzata come insetticida efficace e naturale. La sua applicazione è diffusa in agricoltura e in ambito domestico per proteggere le colture e gli ambienti dagli insetti nocivi. Il suo utilizzo rappresenta una soluzione ecologica per il controllo dei parassiti senza ricorrere a sostanze chimiche aggressive.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

La pianta che dà una polvere insetticida nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Piretro

Se la definizione "La pianta che dà una polvere insetticida" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La pianta che dà una polvere insetticida" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Piretro:

P Padova I Imola R Roma E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La pianta che dà una polvere insetticida" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dà un insetticidaFornisce una polvere insetticidaErba da cui si ricava la razziaPianta da cui si ricava una polvere insetticidaDà una polvere insetticidaUna pianta da salottoPianta da davanzalePianta dai fiori gialli da cui si ricava un essenza usata in profumeria