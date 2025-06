Dà un insetticida nei cruciverba: la soluzione è Piretro

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Dà un insetticida' è 'Piretro'.

PIRETRO

Curiosità e Significato di Piretro

La soluzione Piretro di 7 lettere

Perché la soluzione è Piretro? PIRETRO è un insetticida utilizzato per combattere vari insetti indesiderati. La parola deriva dal latino e richiama l’idea di un prodotto potente e efficace contro gli infestanti. Spesso usato in ambito domestico o agricolo, il suo nome evoca forza e protezione, offrendo una soluzione sicura per liberarsi di insetti fastidiosi e mantenere ambienti puliti e sicuri.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fornisce una polvere insetticidaErba da cui si ricava la razziaDà un efficace antiparassitarioPianta da cui si ricava una polvere insetticidaDà una polvere insetticidaLa pianta che dà una polvere insetticida

Come si scrive la soluzione Piretro

la definizione "Dà un insetticida"

P Padova

I Imola

R Roma

E Empoli

T Torino

R Roma

O Otranto

A E N T C C E C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ACCECANTE" ACCECANTE

