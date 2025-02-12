Fornisce una polvere insetticida

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fornisce una polvere insetticida' è 'Piretro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIRETRO

Perché la soluzione è Piretro? Il termine PIRETRO si riferisce a una sostanza naturale derivata da alcune piante del genere Chrysanthemum. Questa polvere insetticida viene utilizzata per proteggere le colture e gli ambienti domestici da insetti nocivi. La sua efficacia deriva dalla capacità di paralizzare e uccidere vari parassiti, rappresentando un'alternativa ecologica ai pesticidi chimici. La presenza di PIRETRO in formulazioni insetticide garantisce un'azione rapida e selettiva, rendendola un prodotto molto apprezzato nella lotta contro gli insetti.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fornisce una polvere insetticida". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Fornisce una polvere insetticida nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Piretro

In presenza della definizione "Fornisce una polvere insetticida", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fornisce una polvere insetticida" conferma che la soluzione 'Piretro' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Piretro

P Padova I Imola R Roma E Empoli T Torino R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fornisce una polvere insetticida" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Piretro' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dà un insetticidaErba da cui si ricava la razziaDà un efficace antiparassitarioPianta da cui si ricava una polvere insetticidaDà una polvere insetticidaIl suo rizoma fornisce una polvere profumataLa pianta che dà una polvere insetticidaFornisce acqua calda