La Soluzione ♚ S infila nella pistola

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CARICATORE

Curiosità su S infila nella pistola: Del centro in pieno giorno, due persone gli spararono cinque colpi di pistola e due giorni dopo il suo studio fu completamente devastato da militanti... Il caricatore è un qualsiasi dispositivo di stoccaggio e alimentazione delle munizioni di un'arma da fuoco a ripetizione (fucile o pistola). La sua funzione è quella di accumulare una certa riserva di cartucce da sparare, allo scopo di velocizzare la ricarica dell'arma (manuale o automatica) e la rapidità della ripetizione di fuoco (armi semiautomatiche e automatiche). Le cartucce possono essere anche accumulate in un blocco d'acciaio per molle detto clip, il quale può essere a telaio (o en-bloc) di tipo "Mannlicher" o a striscia (o stripper) di tipo "Mauser" (dal nome degli ideatori), per facilitare diversi dispositivi di alimentazione ...

