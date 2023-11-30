Vi si infila il mozzo

Home / Soluzioni Cruciverba / Vi si infila il mozzo

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Vi si infila il mozzo' è 'Perno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PERNO

Perché la soluzione è Perno? Il perno è un elemento cilindrico o conico che permette il movimento di rotazione tra due parti di una macchina o di un meccanismo. Si infila nel mozzo, che è la parte centrale di una ruota o di un ingranaggio, e sostiene il peso o permette la rotazione. Questo componente è essenziale per garantire stabilità e funzionalità ai sistemi meccanici, facilitando il funzionamento di veicoli, attrezzi o dispositivi vari. La sua corretta installazione è fondamentale per il buon funzionamento di tutto l'insieme.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Vi si infila il mozzo". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Vi si infila il mozzo nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Perno

Questa pagina è dedicata alla definizione "Vi si infila il mozzo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Vi si infila il mozzo" conferma che la soluzione 'Perno' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Perno

P Padova E Empoli R Roma N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Vi si infila il mozzo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Perno' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Un punto di sostegnoAsse di rotazionePunto di sostegnoVi si infila la chiaveVi si infila lo stivale per salire sul cavalloVi si infila l anelloVi si costruiscono naviVi si possono adottare cuccioli senza padroni