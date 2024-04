La Soluzione ♚ Gentiluomo al seguito del re

La soluzione di 10 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORTIGIANO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Gentiluomo al seguito del re: Bella vita e guerre altrui di mr. pyle, gentiluomo è il primo romanzo dello storico alessandro barbero, pubblicato nel settembre 1995. nel 1996 il libro... Con l'aggettivo cortigiano ci si riferisce a tutto ciò che è relativo a una corte, alla vita di corte (per es.: cerimonia cortigiana, poesia cortigiana). La parola può anche essere sostantivo, e in tal caso individua chi vive presso una corte; il termine valletto viene spesso impiegato come sinonimo, soprattutto se si tratta di una persona giovane. Il termine "cortigiana " viene anche utilizzato in epoca moderna per riferirsi a donne praticanti il mestiere della prostituzione.

Altre Definizioni con cortigiano; gentiluomo; seguito;