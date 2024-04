La Soluzione ♚ Disposto in fila al seguito di altri

La definizione e la soluzione di 8 lettere: Disposto in fila al seguito di altri. ACCODATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su disposto in fila al seguito di altri: at è un comando dei sistemi operativi Unix e Unix-like, e più in generale dei sistemi POSIX, che permette di far eseguire uno o più comandi in un dato momento nel futuro, senza che sia richiesta la presenza dell'utente. Usando ripetutamente il comando at è possibile accodare più gruppi distinti di comandi, da eseguirsi in momenti diversi.

